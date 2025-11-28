Vestiário tenso, distanciamento e pressão: os bastidores do ambiente do Inter no Rio

Inter chegou ao Rio de Janeiro na última quinta-feira (17). Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Unir o grupo e eliminar a tensão do vestiário são algumas das prioridades do Inter nesta reta final do Brasileirão. O aspecto emocional do grupo é uma preocupação especial para a "batalha de São Januário", nesta sexta (28), contra o Vasco.

Conforme relatos de diversas fontes ouvidas por Zero Hora, o ambiente interno está pesado, algo agravado pela pressão da proximidade com o Z-4. A direção e a comissão técnica trabalham internamente para dar tranquilidade aos jogadores e criar um clima de mobilização antes do confronto.

A avaliação interna do clube é de que o grupo tem qualidade e vem demonstrando isso, sobretudo na parte inicial dos jogos. O bom primeiro tempo no empate por 1 a 1 com o Santos, na última rodada, é considerado um exemplo da capacidade do time.

Porém, por conta da tensão e da pressão do mau momento, a equipe desperdiça oportunidades e não vem conseguindo definir os jogos. Além disso, o diagnóstico é de que o time se abate emocionalmente quando sofre o gol e acaba tendo dificuldades para reagir, algo que ocorreu diante dos santistas.

Por fim, um aspecto que desperta atenção é o ambiente de tensão interna. Várias fontes ouvidas por Zero Hora relatam que há um certo distanciamento entre os jogadores no vestiário, sem a harmonia e a união de momentos recentes.

Houve ainda, ao longo da temporada, alguns episódios de atrito, alguns mais leves e outros mais fortes. O mais acalorado foi um desentendimento entre Mercado e Carbonero, após a derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, em setembro.

Outro momento de tensão foi a cobrança feita pelo diretor esportivo D'Alessandro ao lateral Bernabei, após o pênalti cometido pelo argentino na derrota por 1 a 0 para o Bahia, em Salvador.

No dia-a-dia do clube, porém, o que chama atenção não são os atritos e muito menos brigas e sim um distanciamento silencioso que não havia antes. Também não há queixas sobre a dedicação e o comprometimento dos atletas.

Várias tentativas já foram feitas pela direção e por líderes do grupo para reaproximar o elenco. Um exemplo foi uma dinâmica realizada no Vila Ventura em setembro, quando o técnico ainda era Roger Machado. Porém, nenhuma delas teve o êxito esperado.

Nos bastidores, o clube aposta que a mobilização feita internamente pela direção e pela comissão técnica para a "batalha de São Januário" e o senso coletivo do vestiário de que o time precisa sair dessa situação delicada terão o poder de impulsionar a equipe rumo a uma vitória contra o Vasco.

Tudo para afastar o risco de rebaixamento e fazer o vestiário colorado — e o Inter — voltar a sorrir.