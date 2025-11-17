Veja como ficou o risco de rebaixamento do Inter após a vitória do Santos sobre o Palmeiras

A distância para o primeiro time do Z-4, que era de quatro pontos, diminuiu para dois. Renan Mattos / Agencia RBS

A vitória do Santos sobre o Palmeiras deixou o Inter mais perto do Z-4 e fez o risco de rebaixamento aumentar. O Colorado está na 15ª colocação, com 37 pontos.

A distância para o primeiro time do Z-4, que era de quatro pontos, diminuiu para dois na data Fifa. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Inter ser rebaixado é de 21,6%.

O percentual aumentou em relação à semana passada após o empate colorado com o Bahia, no Beira-Rio. Até o triunfo do Santos, a chance de queda do Inter era de 16,8%.

Além do Sport, já rebaixado, outras quatro equipes têm mais chances de descenso do que o Colorado: Fortaleza (95%), Juventude (81,9%), Vitória (61,5%) e Santos (36,3%). O cálculo ainda indica que o Grêmio tem 2,7% de chance de queda enquanto os demais times aparecem com menos de 1%.

O levantamento também indica uma estimativa por pontuação. Para ter menos de 20% de risco que de queda é preciso chegar a, ao menos, 43 pontos.

Os riscos de rebaixamento de cada equipe

Sport - 100%

Fortaleza - 95%

Juventude - 81,9%

Vitória - 61,5%

Santos - 36,3%

Inter - 21,6%

Grêmio - 2,7%

Ceará - 0,37%

Corinthians - 0,31%

Vasco da Gama - 0,30%

Atlético-MG - 0,0191%

São Paulo - 0,0033%

Bragantino - 0,0026%

*Os demais não têm mais risco de rebaixamento

Os riscos de rebaixamento por pontuação

38 pontos - 100%

39 pontos - 96,469%

40 pontos - 86,302%

41 pontos - 66,556%

42 pontos - 40,459%

43 pontos - 18,542%

44 pontos - 5.448%

45 pontos - 0,886%

46 pontos - 0,068%

47 pontos - 0,003%

48 pontos - 0,000%

49 pontos - 0,000%

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.