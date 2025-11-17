Veja como ficou o risco de rebaixamento do Inter após a vitória do Santos sobre o Palmeiras

A vitória do Santos sobre o Palmeiras deixou o Inter mais perto do Z-4 e fez o risco de rebaixamento aumentar. O Colorado está na 15ª colocação, com 37 pontos.
A distância para o primeiro time do Z-4, que era de quatro pontos, diminuiu para dois na data Fifa. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Inter ser rebaixado é de 21,6%.
O percentual aumentou em relação à semana passada após o empate colorado com o Bahia, no Beira-Rio. Até o triunfo do Santos, a chance de queda do Inter era de 16,8%.
Além do Sport, já rebaixado, outras quatro equipes têm mais chances de descenso do que o Colorado: Fortaleza (95%), Juventude (81,9%), Vitória (61,5%) e Santos (36,3%). O cálculo ainda indica que o Grêmio tem 2,7% de chance de queda enquanto os demais times aparecem com menos de 1%.
O levantamento também indica uma estimativa por pontuação. Para ter menos de 20% de risco que de queda é preciso chegar a, ao menos, 43 pontos.
Os riscos de rebaixamento de cada equipe
- Sport - 100%
- Fortaleza - 95%
- Juventude - 81,9%
- Vitória - 61,5%
- Santos - 36,3%
- Inter - 21,6%
- Grêmio - 2,7%
- Ceará - 0,37%
- Corinthians - 0,31%
- Vasco da Gama - 0,30%
- Atlético-MG - 0,0191%
- São Paulo - 0,0033%
- Bragantino - 0,0026%
*Os demais não têm mais risco de rebaixamento
Os riscos de rebaixamento por pontuação
- 38 pontos - 100%
- 39 pontos - 96,469%
- 40 pontos - 86,302%
- 41 pontos - 66,556%
- 42 pontos - 40,459%
- 43 pontos - 18,542%
- 44 pontos - 5.448%
- 45 pontos - 0,886%
- 46 pontos - 0,068%
- 47 pontos - 0,003%
- 48 pontos - 0,000%
- 49 pontos - 0,000%
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.