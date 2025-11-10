Veja como estão as chances de rebaixamento do Inter após a 33ª rodada do Brasileirão

Inter e Bahia empataram em 2 a 2. Jefferson Botega / Agência RBS

O empate com o Bahia, no último sábado (8), fez com que o Inter se mantivesse nas proximidades da zona de rebaixamento do Brasileirão e visse as chances de cair aumentarem. O Colorado se manteve na 15ª colocação, com 37 pontos, após o término da rodada.

A distância para o primeiro time do Z-4, que era de três pontos, aumentou para quatro. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Inter ser rebaixado é de 16,9%.

O percentual aumentou em relação à última rodada. Após a derrota para o Vitória, a UFMG apontava 15,1% de chance de queda. Desde a estreia de Ramón Díaz, as porcentagens oscilaram entre 5,5% e 16,8%.

Em relação às competições sul-americanas, o percentual diminuiu. À Libertadores, as chances de ir já são praticamente nulas: 0,001%. Enquanto, para a Sul-Americana, são 17,9%.

Percentual desde a estreia de Ramón Díaz

25ª rodada: 16,8% (empate com o Juventude)

26ª rodada: 16,6% (empate com o Corinthians)

27ª rodada: 7% (vitória sobre o Botafogo)

28ª rodada: 11,8% (derrota para o Mirassol)

29ª rodada: 5,5% (vitória sobre o Sport)

14ª rodada (atrasada): 7,5% (derrota para o Bahia)

30ª rodada: 10,2% (derrota para o Fluminense)

31ª rodada: 9,6% (empate com o Atlético-MG)

32ª rodada: 15,1% (derrota para o Vitória)

33ª rodada: 16,9% (empate com o Bahia)

Risco de rebaixamento

Sport (20º): 100%

Fortaleza (19º): 92,6%

Juventude (18º): 76,8%

Santos (17º): 59,4%

Vitória (16º): 51,9%

Inter (15º): 16,9%

Grêmio (14º): 1,7%

*Ceará, Corinthians, Bragantino, Vasco, Atlético-MG e São Paulo têm menos de 1% de risco de queda cada um.