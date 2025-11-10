Veja como estão as chances de rebaixamento do Inter após a 33ª rodada do Brasileirão

O empate com o Bahia, no último sábado (8), fez com que o Inter se mantivesse nas proximidades da zona de rebaixamento do Brasileirão e visse as chances de cair aumentarem. O Colorado se manteve na 15ª colocação, com 37 pontos, após o término da rodada.
A distância para o primeiro time do Z-4, que era de três pontos, aumentou para quatro. De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Inter ser rebaixado é de 16,9%.
O percentual aumentou em relação à última rodada. Após a derrota para o Vitória, a UFMG apontava 15,1% de chance de queda. Desde a estreia de Ramón Díaz, as porcentagens oscilaram entre 5,5% e 16,8%.
Em relação às competições sul-americanas, o percentual diminuiu. À Libertadores, as chances de ir já são praticamente nulas: 0,001%. Enquanto, para a Sul-Americana, são 17,9%.
Percentual desde a estreia de Ramón Díaz
- 25ª rodada: 16,8% (empate com o Juventude)
- 26ª rodada: 16,6% (empate com o Corinthians)
- 27ª rodada: 7% (vitória sobre o Botafogo)
- 28ª rodada: 11,8% (derrota para o Mirassol)
- 29ª rodada: 5,5% (vitória sobre o Sport)
- 14ª rodada (atrasada): 7,5% (derrota para o Bahia)
- 30ª rodada: 10,2% (derrota para o Fluminense)
- 31ª rodada: 9,6% (empate com o Atlético-MG)
- 32ª rodada: 15,1% (derrota para o Vitória)
- 33ª rodada: 16,9% (empate com o Bahia)
Risco de rebaixamento
- Sport (20º): 100%
- Fortaleza (19º): 92,6%
- Juventude (18º): 76,8%
- Santos (17º): 59,4%
- Vitória (16º): 51,9%
- Inter (15º): 16,9%
- Grêmio (14º): 1,7%
*Ceará, Corinthians, Bragantino, Vasco, Atlético-MG e São Paulo têm menos de 1% de risco de queda cada um.
