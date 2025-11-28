O Inter entra em campo nesta sexta-feira (28) para encarar o Vasco, pela 36ª rodada do Brasileirão. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Acompanhe os lances de Vasco x Inter

Confira a tabela do Brasileirão atualizada