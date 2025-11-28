Vasco x Inter hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter e Vasco se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30min, pela 36ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.
O Colorado vem de empate com o Santos em 1 a 1 no Beira-Rio, na última rodada. Já o time carioca perdeu para o Bahia por 1 a 0.
Escalações para Vasco x Inter
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
Inter: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodriguez; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré. Técnico: Ramón Díaz
Arbitragem para Vasco x Inter
Rodrigo Pereira de Lima (PE), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Onde assistir a Vasco x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Vasco x Inter
Vasco
A equipe de Fernando Diniz vem de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão e sofre pressão da torcida vascaína. Na 13ª posição, com 42 pontos, ainda tem pequenas chances de rebaixamento.
Inter
O empate com o Santos deixou o Colorado próximo da zona de rebaixamento para a Série B — apenas três pontos separam a equipe de Ramón Díaz e os paulistas.
