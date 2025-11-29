Vasco x Inter é paralisado pela chuva; veja como ficou o gramado de São Januário

A partida entre Vasco e Inter, pela 36ª rodada do Brasileirão, foi interrompida após o primeiro tempo na noite desta sexta-feira (28). O forte volume de chuva no Rio de Janeiro deixou o gramado de São Januário encharcado, impossibilitando a bola de rolar na volta do intervalo. Veja acima como ficou o campo.
Como foi o primeiro tempo
O Vasco abriu o placar antes do primeiro minuto: Andrés Gómez desarmou Aguirre, entrou na área e superou Rochet. Os cariocas seguiram em cima e, aos nove, Rayan ampliou, chutando no canto esquerdo do goleiro colorado.
Nos acréscimos, aos 46, o Inter achou um gol. Alan Rodríguez cruzou da esquerda e Ricardo Mathias descontou.