Vasco 5x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Inter viveu mais um capítulo tenebroso na temporada 2025, nesta sexta-feira (28). Em partida que durou cerca de três horas devido a uma chuvarada que inundou o gramado do São Januário, o Colorado levou 5 a 1 do Vasco, com direito a dois gols nos primeiros oito minutos de partida.

Andrés Gómez, Rayan, duas vezes, Barros e Nuno Moreira balançaram as redes pelo Vasco. Ricardo Mathias descontou.

A derrota deixa o Inter estacionado nos 41 pontos. Com a vitória do Santos sobre o Sport por 3 a 0, o Colorado caiu uma posição e ficou no 16º lugar, o primeiro fora do Z-4.