Uruguaio pode ser a novidade na escalação do Inter contra o Ceará

Alan Rodriguez voltou a atuar diante do Bahia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A escalação do Inter terá, obrigatoriamente, uma mudança no meio-campo na partida diante do Ceará, em Fortaleza, na quinta-feira (20). Thiago Maia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a um estrangeiro.

Alan Rodríguez é o mais cotado a assumir a vaga ao lado do garoto Luis Otávio, que foi titular diante do Bahia. O uruguaio se recuperou de lesão e voltou a atuar na partida diante dos baianos.

No empate em 2 a 2 no Beira-Rio, Alan atuou por 17 minutos. Ele entrou em campo justamente na vaga de Thiago Maia. Com a preparação durante a data Fifa, o volante deve ter condições de atuar mais tempo contra os cearenses.

O uruguaio havia atuado pela última vez diante do Sport, no dia 19 de outubro. Após a partida, reclamou de dores e teve constatada uma pequena lesão na coxa.

No clássico Gre-Nal, em 21 de setembro, Alan atuou por poucos minutos e precisou ser substituído. O jogador revelou que decidiu atuar no sacrifício no clássico, o que também prejudicou a recuperação da lesão que sentira dias antes, em um treino.

Além da mudança no meio-campo, o Inter ainda aguarda se poderá ou não utilizar Carbonero e Borré. Ambos estão nos Estados Unidos com a seleção colombiana, e o clube define os detalhes de uma logística especial para levar a dupla até Fortaleza em tempo hábil.