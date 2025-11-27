Último treino do Inter indica time para confronto contra o Vasco; veja a provável escalação

Ramón (E) deve repetir estratégia utilizada contra o Santos. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter definiu sua estratégia para o jogo contra o Vasco, nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. Na última atividade, realizada na manhã desta quinta-feira (27), a comissão técnica colorada sinalizou a manutenção do time que empatou com o Santos no Beira-Rio.

Pelo que foi trabalhado no treino, a equipe manteve a estrutura de meio-campo e ataque da última rodada. O trio de volantes teve Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodríguez. Na frente, Vitinho e Borré trabalharam entre os titulares, deixando Carbonero e Ricardo Mathias como opções no banco.

Além de Carbonero, a comissão técnica conta com os retornos de Bruno Tabata e Luís Otavio. O trio estava suspenso e não ficou à disposição contra o Santos.

Escalação

O provável time do Inter tem Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

Vasco e Inter se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h30min, em São Januário. A delegação colorada embarca na tarde desta quinta-feira para o Rio de Janeiro. O Colorado é o 15º colocado, com 41 pontos, enquanto os cariocas ocupam o 13º lugar na tabela, com 42.