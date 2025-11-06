Três motivos para a derrota do Inter para o Vitória

Ricardo Mathias não conseguiu ser efetivo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A situação do Inter ficou mais complicada no Brasileirão após a derrota para o Vitória por 1 a 0 na última quarta-feira (5).

Com o resultado, o Colorado ficou a três pontos do Z-4. Essa diferença ainda pode diminuir, já que o Santos, primeiro da zona da degola, joga nesta quinta (6), contra o Palmeiras.

Zero Hora elenca três motivos para a derrota do Inter. Confira:

Baixa efetividade

Marcar gols tem sido um problema para o Inter. Nos últimos quatro jogos, o Colorado não conseguiu balançar as redes em oportunidade alguma. Na rodada passada, mesmo com um a mais contra o Atlético-MG, passou longe de marcar.

Contra o Vitória, não foi diferente. Ainda que tenha criado oportunidades, a falta de pontaria tem dificultado as vitórias coloradas.

Opções da comissão técnica

Ramón e Emiliano Díaz, sem explicações mais aprofundadas, têm optado por deixar o melhor jogador do Inter na temporada no banco de reservas. Mesmo sem Borré, suspenso, Carbonero começou no banco de reservas. Novamente, assim como contra o Galo, entrou no intervalo.

A escolha dos Díaz foi por Ricardo Mathias. A cotação de Zero Hora explica o erro na decisão da comissão: "Atuação para tornar compreensível a titularidade de Borré. Perdeu jogo após jogada para a defesa do Vitória. Nota 3,5".

Mental abalado

Em um momento de dificuldades, tudo parece mais difícil de ser feito. Um passe para o lado, um chute para o gol, tudo vira complicado. Após o jogo, a comissão técnica deixou nas entrelinhas a "falta de tranquilidade" de alguns jogadores.

— Quando estamos nessa situação, temos que manter a tranquilidade. Vamos seguir trabalhando, a situação é cada vez mais complicada. A única coisa que temos que fazer é juntar forças.