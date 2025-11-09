Torcida do Inter protesta após empate com Bahia pelo Brasileirão: "Barcellos, pede para sair"

A frustração após o empate em 2 a 2 com o Bahia no Beira-Rio, neste sábado (8), se refletiu em protestos de torcedores contra a direção do clube.

Após a partida, em frente ao portão em que ficam a entrada da sala de imprensa e dos camarotes da diretoria, dezenas de colorados gritavam palavras de ordem contra o presidente Alessandro Barcellos.

O Inter ficou estagnado na 15ª colocação, com 37 pontos, quatro a mais do que o Santos, o primeiro time na zona de rebaixamento.

O próximo compromisso colorado será contra o Ceará. A partida será depois da data Fifa, em 20 de novembro, no Castelão.

Para segurança, dezenas de policiais militares e seguranças privados fizeram a proteção do portão de entrada do estádio. Embora a direção fosse o principal alvo, o grupo de torcedores também disparou contra os atletas.

Eles pediam que os jogadores aparecessem, que eles estavam escondidos. Os jogadores acessaram o estacionamento por uma passarela de acesso exclusivo. Um colorado mais exaltado não cansava de gritar.