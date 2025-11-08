Torcedores protestam em frente ao hotel onde o Inter está concentrado para enfrentar o Bahia; veja vídeo

Um grupo de torcedores do Inter se reuniu em protesto, na noite desta sexta-feira (7), em frente ao hotel onde a delegação colorada está concentrada para a partida contra o Bahia. Em torno de 20 pessoas estavam presentes.
Sob chuva, os manifestantes cantaram músicas da arquibancada, gritaram palavras de ordem contra a diretoria e levantaram faixas com os dizeres "time fraco e sem talento", "mais respeito pela camisa", "jogadores mercenários" e "fora covardes" com os nomes Barcellos, Dalton, Latino, Miguel, Grunberg e Caue sendo citados.
O Inter está na 15ª colocação, com 36 pontos, três acima do Z-4. Uma vitória contra o Bahia pode aliviar a tensão pelo risco de rebaixamento.
Confira o vídeo com imagens do protesto:
