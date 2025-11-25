Torcedor do Inter perde vigor após mais um tropeço no Beira-Rio: "A gente sabe da situação"

Segundo tempo do Inter foi frustrante para a torcida. Jeff Botega / Agencia RBS

Nem sempre o pior é receber irritação, vaias e xingamentos. A indiferença pode machucar mais. Foi uma quase indiferença que os jogadores do Inter receberam da torcida após o empate em 1 a 1 com o Santos, nesta segunda-feira (24).

Teve vaia? Teve, mas não como em outros momentos. Ela durou pouco tempo após a partida e teve pouca potência sonora. A raiva dos colorados já foi maior.

Teve protestos? Pode-se dizer que sim, mas nada que justificasse o aparato de segurança à frente do local onde estava um pequeno grupo de colorados insatisfeitos. Alguns gritos contra o presidente Alessandro Barcellos, algumas pipocas atiradas. Nem o famoso grito de "time sem vergonha" foi proferido. Nem perto da necessidade de chamar o também famoso vidraceiro do Beira-Rio.

Para um clube com a tradição do Inter estar a três pontos da zona de rebaixamento, a três rodadas do fim do Brasileirão, a reação dos 37 mil presentes no Beira-Rio beira a indiferença.

— A gente sai bastante chateado pelo primeiro tempo. Poderíamos ter matado o jogo. Um empate amargo. A gente sabe da situação. Estamos em um momento ruim. A gente sabe do peso de estar em um mau momento. A torcida fez uma festa linda, nos abraçou no sábado — destacou o volante Bruno Henrique, um dos dois únicos jogadores a falar na zona mista.

A apatia do torcedor teve um porém. A raiva existente foi despejada sobre Borré, escalado para ser titular. Recebeu vaias durante a divulgação da escalação. Fez os torcedores perderam a paciência com os gols perdidos. E recebeu a mais sonora vaia da noite ao ser substituído.

— Temos que nos fechar. Ele vai ser muito importante pra gente — argumento o lateral/volante Bruno Gomes.

O Inter tem mais um jogo em casa no Brasileirão. Na última rodada enfrentará o Bragantino. Dependendo do modo como o cenário estiver posto no domingo, 7 de dezembro, não haverá espaço para a indiferença.