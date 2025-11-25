Inter

Reação das arquibancadas
Notícia

Torcedor do Inter perde vigor após mais um tropeço no Beira-Rio: "A gente sabe da situação"

Colorados presentes no empate com o Santos mostraram-se cansados com a situação do clube e protestaram menos do quem em tempos recentes

Valter Junior

