"Tivemos tudo a nosso favor", lamenta Gabriel Mercado após empate do Inter contra o Atlético-MG

Inter ficou no 0 a 0 com o Atlético-MG. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter voltou a decepcionar. Na noite deste domingo (2), diante de mais de 32 mil torcedores no Beira-Rio e com um homem a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o time de Ramón Díaz não saiu do 0 a 0 com o Atlético-MG.

Na saída do gramado, o experiente zagueiro Gabriel Mercado lamentou que o Colorado não tenha aproveitado toda a condição favorável de jogar em casa com vantagem numérica.

— Tenho certeza de que a torcida fez sua parte. Eu agradeço, eles que sustentam o clube. Da nossa parte é tentar ganhar quarta-feira (do Vitória) como for. Hoje tivemos tudo a nosso favor. Jogamos mais de 70 minutos com um homem a mais e não conseguimos fazer o gol — declarou Mercado, que elogiou a atuação do goleiro Éverson, do Galo.

— Criamos várias situações. O goleiro deles foi determinante nos lances. Lamentavelmente, a bola não quis entrar. Agora é trabalhar para o próximo jogo — projetou o argentino.

O Inter volta a campo na quarta-feira (5), às 19h, para encarar o Vitória, no Barradão. O time baiano é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 31 pontos, cinco a menos que o Colorado. Mercado, que levou o terceiro amarelo, está fora da partida.