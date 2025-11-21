Titular do Inter tem lesão confirmada e desfalcará o time pelo resto do Brasileirão

Goleiro colorado foi substituído no intervalo da vitória sobre o Ceará. JONATHAN FEITOSA DE SOUSA / W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter não irá mais contar com Ivan pelo restante do Brasileirão. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o goleiro teve diagnosticada uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda.

Com tempo estimado de tratamento de um mês, o atleta não deve mais atuar nesta temporada, já que o campeonato acaba no dia 7 de dezembro.

Ivan se contundiu no primeiro tempo da vitória sobre o Ceará, na noite desta quinta-feira (20), quando abandonou a área às pressas para tentar desarmar o atacante Pedro Henrique. Após o lance, ainda permaneceu em campo, até ser substituído no intervalo.

Com o afastamento do titular e sem perspectiva de retorno de Rochet, Anthoni assumirá a titularidade novamente. A primeira aparição já será na segunda-feira (24), contra o Santos, no Beira-Rio. A opção imediata no banco de reservas passa a ser Kauan Jesus, de 22 anos.