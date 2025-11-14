Thiago Maia lembra que pensou em se aposentar após ajuda durante as enchentes: "Eu não tinha mental"

Thiago Maia recebeu o título de Cidadão de Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Cerca de um ano e seis meses após salvar vidas durante as enchentes do mês de maio, em Porto Alegre, o volante Thiago Maia foi homenageado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nesta sexta-feira (14). Agora, ele passa a ser Cidadão de Porto Alegre.

Durante o discurso de agradecimento, o jogador lembrou dos momentos em que foi para as ruas ajudar quem mais precisava. Ele ainda revelou que o período após as enchentes foi de extrema dificuldade, o que o levou a pensar, inclusive, em terminar a carreira.

Na época, o Inter teve de realizar uma espécie de pré-temporada em Itu para voltar aos jogos, já que algumas partidas foram adiadas naquele momento. Ao chegar na cidade paulista, o atleta não conseguia pensar apenas nos treinos. As cenas chocantes que viu nas ruas da capital gaúcha o perseguiam.

— Quando a gente voltou a jogar, eu quis parar. Falei com a minha mãe, falei com o meu pai, que eu não tinha mental nenhum. Quando eu ia dormir, tinha aqueles reflexos das pessoas chorando, daquelas pessoas desesperadas, caindo dentro do barco, chorando, falando que perderam pessoas, perderam coisas — disse Thiago Maia.

O suporte do Inter foi importante na recuperação do volante, que chegou a desenvolver um princípio de depressão. Thiago contou que a ajuda dos pais e, principalmente, a fé foram essenciais para lidar com a situação.

— A gente estava em Itu, fazendo uma segunda pré-temporada, e eu falei assim: "mãe, não tem mais como continuar, não tem como, não consigo, estou sem força." Falei com a minha assessoria também: "Estou sem força, não dá, acho que eu vou pedir um tempo para poder parar de jogar" — lembra o jogador.

Thiago Maia tem 28 anos e chegou no Inter no começo de 2024. Desde então, disputou 77 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências. Ele foi campeão gaúcho neste ano e tem contrato com o clube até o final de 2026.