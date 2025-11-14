Thiago Maia, jogador do Inter, recebe título de Cidadão de Porto Alegre pelo apoio solidário na enchente no RS

O volante Thiago Maia recebeu nesta sexta-feira (14) o título de Cidadão de Porto Alegre. A entrega da honraria, proposta pelo vereador Marcos Felipi (Cidadania), foi realizada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Estiveram presentes também o vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, o vice-presidente jurídico Jorge Oliveira Filho, e o diretor executivo André Mazzuco.

A homenagem foi motivada pelas ações do jogador durante o período das enchentes em maio de 2024. Na época, com apenas três meses no Inter, o volante de 28 anos atuou na linha de frente dos resgates de pessoas e animais em regiões da capital gaúcha. Uma imagem marcante do período foi quando o atleta colocou uma senhora nos ombros e ajudou retirá-la de um prédio.

A dona Evair não esteve presente na Câmara, mas é sempre lembrada pelo atleta colorado. Ele revelou que ambos têm contato e guarda com carinho os momentos que tiveram juntos.

— É uma pessoa muito querida, que em nenhum momento se mostrou abalada ou triste. Eu estava ajudando e ela dizia o tempo todo rindo: “Calma, meu filho, isso vai passar, isso é passageiro”. Então, o que me ajudava também era a força dela — explicou o jogador, que lembra da amiga como alguém especial em sua vida.

Sobre o título recebido, Thiago Maia disse estar orgulhoso e ressaltou que a cidade pode sempre contar com ele. O jogador cita que o título de Cidadão de Porto Alegre está em destaque na carreira que ainda conta com uma medalha de ouro nas Olimpíadas, diversas taças no Flamengo e o Gauchão de 2025 pelo Inter.

— Falando do Thiago ser humano, sem dúvida nenhuma, é a mais honrosa da minha vida. Lógico que foi através de uma tragédia que ninguém esperava, ninguém espera que aconteça novamente. Mas como eu falei, faria tudo de novo sem pensar, porque meus pais me ensinaram a amar o próximo sem ter nada em troca, então é uma coisa que saiu de mim mesmo — disse o volante do Inter.

Além da honraria desta sexta, o jogador também foi premiado pela atitude em dezembro de 2024, quando venceu o troféu Fair Play no prêmio The Best da Fifa, que é entregue a personalidades do futebol que tiveram atos relacionados ao espírito esportivo e à solidariedade.