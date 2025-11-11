Técnico do Ceará quer garantir 45 pontos em jogo contra o Inter: "Vamos criar um ambiente de decisão"

Ceará de Léo Condé obteve uma vitória expressiva contra o Corinthians Gabriel Silva / Ceará SC / Divulgação

O Inter não terá vida fácil em Fortaleza, quando voltar da data Fifa. Quando enfrentar o Ceará, na quinta-feira (20), às 21h30min, encontrará um time motivado e uma torcida empolgada para chegar aos 45 pontos e se afastar de vez da luta contra o rebaixamento. Ao menos é isso o que promete o técnico Léo Condé.

Na entrevista coletiva concedida após vencer o Corinthians, em São Paulo, no domingo, o treinador projetou o jogo com o Inter:

— Vai ser uma grande decisão. É o jogo em que podemos atingir a pontuação mágica de permanência (45 pontos). Com certeza vai ter mobilização grande de todos, atletas, dirigentes, funcionários. Torcedores nem se fala. Não vai nem precisar de convocação. Tenho certeza que vão estar em peso no Castelão. Vamos criar um ambiente de decisão para concretizar.

O Ceará anunciou uma promoção de ingressos para as mulheres. Após a fala machista de Ramón Díaz, que declarou que "futebol era para homens, não para meninas", o clube cearense informou que as torcedoras terão 50% de desconto na compra do ingresso.

Com 42 pontos, o Ceará tem mais três jogos em casa até o final do Brasileirão: Inter, Cruzeiro e Palmeiras. Fora, enfrentará Mirassol e Flamengo.