STJD absolve dirigentes do Inter citados na súmula de jogo contra o Corinthians

D'Alessandro e Alessandro Barcellos foram a Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

No final da manhã desta terça-feira (25), a 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o presidente Alessandro Barcellos, o diretor esportivo D'Alessandro, o analista de desempenho Juan Romanazzi e o vice-jurídico Jorge Oliveira Filho, citados em súmula por xingamentos ao árbitro da partida contra o Corinthians, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.

De forma remota, o presidente Alessandro Barcellos participou do julgamento a convite do departamento jurídico do clube. A absolvição ocorreu de forma unânime por parte dos integrantes da 5ª Comissão disciplinar do STJD.

A decisão de absolver os citados na súmula do árbitro Rodrigo José Pereira se deu por incongruências na confecção do documento. A falta de identificação correta sobre o envolvimento dos personagens também foi determinante. Dirigentes do Corinthians e o técnico Dorival Júnior, igualmente citados, também foram absolvidos.

A punição aos dirigentes estava prevista no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que estabelece suspensão de 15 a 180 dias. Com a absolvição, eles estão liberados para a reta final do Brasileirão.