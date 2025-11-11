Série sem vitórias do Inter no Brasileirão 2025 ainda é menor do que jejum de 2024; compare os números

Inter empatou as duas últimas partidas em casa e foi derrotado no três últimos jogos como visitante. Renan Mattos / Agencia RBS

O empate com o Bahia, no sábado (8), fez o Inter chegar a cinco jogos sem vencer no Brasileirão. É a pior sequência de resultados do time nesta edição do campeonato.

Além do 2 a 2 com o Bahia, nas últimas partidas o Inter perdeu para o Vitória, empatou sem gols com o Atlético-MG, perdeu para o Fluminense e foi derrotado pelo Bahia em jogo atrasado válido pela 14ª rodada.

O cenário acende o alerta para o Colorado, que está na 15ª posição, com 37 pontos. O Santos, primeiro time do Z-4, também chegou aos cinco jogos sem vitória na última rodada.

O Colorado não atingia essa marca negativa no Brasileirão desde o ano passado. Na época, não foram cinco jogos sem vitória, mas oito. Incluindo as partidas válidas por Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, a série aumenta para 12 partidas.

Entre junho e agosto de 2024, o Inter não conseguiu somar três pontos em partidas do Brasileirão. Foram três derrotas, para Atlético-MG, Vasco e Botafogo, e cinco empates, com Criciúma, Fluminense, Bahia, Palmeiras e Athletico-PR.

Em meio às rodadas do primeiro turno, o Inter disputou a terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude e os playoffs da Sul-Americana contra o Rosario Central. Contra o time da Serra, foi uma derrota na ida, por 2 a 1, e um empate em 1 a 1 na volta, resultando na eliminação colorada. Contra os argentinos, a mesma coisa: derrota na ida (1 a 0) e empate na volta (1 a 1).

O Colorado se reencontrou com as vitórias em 14 de agosto, contra o Juventude, em jogo atrasado válido pela 6ª rodada. A partida no Beira-Rio terminou em 2 a 1 com gols de Thiago Maia e do estreante Bruno Tabata.

Últimos cinco jogos

8/11 - Inter 2x2 Bahia

5/11 - Vitória 1x0 Inter

2/11 - Inter 0x0 Atlético-MG

25/10 - Fluminense 1x0 Inter

22/10 - Bahia 1x0 Inter

Sequência de 12 jogos sem vitória em 2024

11/8/24 - Inter 2x2 Athletico-PR

4/8/24 - Inter 1x1 Palmeiras

27/7/24 - Bahia 1x1 Inter

23/7/24 - Inter 1x1 Rosario Central (Playoffs da Sul-Americana)

20/7/24 - Botafogo 1x0 Inter

16/7/24 - Rosario Central 1x0 Inter (Playoffs da Sul-Americana)

13/7/24 - Juventude 1x1 Inter (Terceira fase da Copa do Brasil)

10/7/24 - Inter 1x2 Juventude (Terceira fase da Copa do Brasil)

7/7/24 - Inter 1x2 Vasco

4/7/24 - Fluminense 1x1 Inter

30/6/24 - Criciúma 1x1 Inter

26/6/24 - Inter 1x2 Atlético-MG