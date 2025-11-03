Sem Mercado e Borré, Ramón Díaz vive dilema para escalar o Inter para decisão contra o Vitória

Ricardo Mathias e Carbonero disputam vaga no ataque. Renan Mattos / Agencia RBS

O empate do Inter diante do Atlético-MG, no Beira-Rio, frustrou pelo resultado, mas a atuação ganhou elogios de Ramón Díaz. O treinador, que retomou o esquema com três zagueiros, gostou do desempenho ofensivo e da solidez defensiva.

Entretanto, para manter a formação contra o Vitória, pela próxima rodada do Brasileirão, a comissão técnica perdeu duas peças-chave por suspensão: Borré e Mercado.

A grande novidade na tática foi a colocação de Vitinho, atacante de origem, como uma espécie de ala pela direita. Aguirre está em recuperação física de lesão no pé direito e deverá retornar apenas daqui a algumas semanas. Alan Benítez ficou no banco e Bruno Gomes atuou como volante.

A comissão técnica, na coletiva de imprensa, elogiou o controle do jogo na partida, a criação de chances de gol, afinal, foram 22 chutes, além da boa atuação do goleiro adversário. Com isso, a tendência é de manutenção do sistema em Salvador.

Na zaga, o dilema de Ramón Díaz é definir o substituto de Mercado. O experiente defensor, fica posicionado como líbero, centralizado na zaga. Vitão aberto pela direita e Juninho no lado canhoto. Clayton Sampaio é o favorito, mas Victor Gabriel não pode ser descartado.

Vitão

Qualquer opção mexe no posicionamento de Vitão que tende a migrar para o centro do sistema defensivo. Contra o Sport, na última ausência de Mercado, Clayton foi o escolhido.

No ataque, a disputa deverá ser entre Carbonero e Ricardo Mathias. O jovem manteria uma referência na posição, enquanto o colombiano impactaria na alteração, mais uma vez, em Alan Patrick, que executaria a função de falso 9.

Treinos