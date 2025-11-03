Sem Mercado e Borré, Ramón Díaz vive dilema para escalar o Inter para decisão contra o Vitória

O empate do Inter diante do Atlético-MG, no Beira-Rio, frustrou pelo resultado, mas a atuação ganhou elogios de Ramón Díaz. O treinador, que retomou o esquema com três zagueiros, gostou do desempenho ofensivo e da solidez defensiva.
Entretanto, para manter a formação contra o Vitória, pela próxima rodada do Brasileirão, a comissão técnica perdeu duas peças-chave por suspensão: Borré e Mercado.
A grande novidade na tática foi a colocação de Vitinho, atacante de origem, como uma espécie de ala pela direita. Aguirre está em recuperação física de lesão no pé direito e deverá retornar apenas daqui a algumas semanas. Alan Benítez ficou no banco e Bruno Gomes atuou como volante.
A comissão técnica, na coletiva de imprensa, elogiou o controle do jogo na partida, a criação de chances de gol, afinal, foram 22 chutes, além da boa atuação do goleiro adversário. Com isso, a tendência é de manutenção do sistema em Salvador.
Na zaga, o dilema de Ramón Díaz é definir o substituto de Mercado. O experiente defensor, fica posicionado como líbero, centralizado na zaga. Vitão aberto pela direita e Juninho no lado canhoto. Clayton Sampaio é o favorito, mas Victor Gabriel não pode ser descartado.
Vitão
Qualquer opção mexe no posicionamento de Vitão que tende a migrar para o centro do sistema defensivo. Contra o Sport, na última ausência de Mercado, Clayton foi o escolhido.
No ataque, a disputa deverá ser entre Carbonero e Ricardo Mathias. O jovem manteria uma referência na posição, enquanto o colombiano impactaria na alteração, mais uma vez, em Alan Patrick, que executaria a função de falso 9.
Treinos
Serão apenas dois treinamentos visando o confronto. O primeiro, já nesta tarde, no CT Parque Gigante, enquanto o derradeiro, na manhã de terça (4), antes da viagem. A alteração de esquema, para o 4-2-3-1, também não pode ser descartada, mas não é a tendência de momento.