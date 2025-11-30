Saiba quanto o Inter terá que pagar pela demissão do técnico Ramón Díaz

Ramon Díaz não completou 15 jogos no cargo. Geison Lisboa / Agência RBS

Abel Braga sai da aposentadoria para ser técnico do Inter nos dois últimos jogos na luta contra o rebaixamento. A demissão de Ramón Díaz e o anúncio da volta do ídolo foram decisões tomadas e comunicadas pela direção no sábado (29).

A saída gera uma multa equivalente a um salário da comissão, conforme acordado previamente. Com isso, o Inter deve pagar cerca de R$ 1,3 milhão pela quebra do contrato.

A comissão de Ramón Díaz era composta pelos auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, pelo preparador físico Diego Pereira e pelo analista de desempenho Juan Romanazzi. Todos foram desligados do clube.

Além de Abel Braga, o Inter também anunciou a volta de Élio Carravetta. O cargo do antigo coordenador de preparação física não foi especificado no comunicado oficial.

Abel Braga chega no final da manhã deste domingo (30) a Porto Alegre e já comanda o treino da tarde. Na quarta-feira (3), o Inter enfrenta o São Paulo, na Vila Belmiro.



