Inter

Multa
Notícia

Saiba quanto o Inter terá que pagar pela demissão do técnico Ramón Díaz

Direção colorada desligou toda a comissão técnica no sábado, um dia após a goleada sofrida para o Vasco. Abel Braga volta ao clube para os dois últimos jogos

Bruno Flores

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS