Saiba detalhes da logística montada pelo Inter para ter Borré e Carbonero contra o Ceará

Borré e Carbonero viajarão dos EUA para Fortaleza. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma das mudanças que o Inter fez para a "final" contra o Ceará foi antecipar a viagem da delegação que sairá de Porto Alegre para Fortaleza. Além disso, o setor de logística do clube também fechou os detalhes da maratona que será feita por Carbonero e Borré.

Os dois atacantes estarão em campo seleção colombiana na terça-feira (18), nos Estados Unidos. A Colômbia enfrenta a Austrália, às 22h (horário de Brasília), no estádio Citi Field, em Nova Iorque.

Após a partida, os dois iniciam uma longa viagem até o Brasil. O primeiro trecho será o deslocamento de Nova Iorque até Boston, que será iniciado às 6h de quarta-feira (19), pelo horário local (8h pelo horário de Brasília).

De Boston, a dupla embarcará em um voo até São Paulo. A expectativa é de que ambos desembarquem em solo brasileiro por volta das 20h.

A partir daí, Borré e Carbonero iniciam o último trecho da viagem: um voo para Fortaleza. O planejamento prevê que eles cheguem ao nordeste por volta de 3h de quinta-feira (20), rumando diretamente para o hotel onde estará a delegação.

Por chegarem à concentração na madrugada do dia do jogo, os dois terão uma tolerância maior para o descanso até o início da tarde. Ambos serão monitorados e reavaliados pelo Inter horas antes da partida.

A tendência é que Borré e Carbonero disputem uma vaga no time titular. A condição física será um dos fatores cruciais para que Ramón Díaz defina qual deles iniciará o confronto.

O Inter antecipou a ida da delegação que sairá de Porto Alegre. Habituado a treinar em solo gaúcho e chegar ao local do jogo na véspera das partidas, o Colorado viajará para Fortaleza na terça-feira (18) e fará um treino na capital cearense na quarta-feira (19).