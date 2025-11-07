"Sabemos que não estamos no nosso melhor", admite Alan Patrick sobre o momento do Inter

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), no CT Parque Gigante, Alan Patrick e Gabriel Mercado falaram sobre o momento do Inter, que a cada rodada se aproxima da zona de rebaixamento.
O capitão colorado afirmou que a equipe já teve várias conversas para "entender esse momento de turbulência" e que confia no poder do coletivo para melhorar as atuações.
— É claro que cada um tem a sua responsabilidade em campo, a parte ofensiva, a parte de meio de campo, de criação, os defensores. E eu acho que a gente precisa estar forte em todas essas áreas para que a gente possa ter um coletivo forte. E é assim que eu entendo. Nós fazemos e fizemos a nossa autoavaliação, sabemos que não estamos no nosso melhor. A gente está aqui para assumir essa responsabilidade — declarou Alan Patrick.
— A gente sabe a camisa e o clube que a gente representa, então eu acredito no que já mostramos e vamos nos unir para ter essa energia e voltar a apresentar um bom futebol, que é o que o torcedor quer ver em campo. A gente quer, o mais rápido possível, poder nos reencontrar com as vitórias e as sequências de vitórias.
Alan Patrick citou a partida contra o Bahia, neste sábado, como uma oportunidade de voltar a vencer. O jogador disse que conta com o apoio e presença da torcida no Beira-Rio.