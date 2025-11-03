Rostos de dirigentes do Inter estampam cédulas falsas de R$ 3 em protesto da torcida no Beira-Rio; veja foto

Rostos de André Mazzuco e Ivandro Morbach foram estampados nas cédulas. Filipe Duarte / Agencia RBS

A direção de futebol do Inter foi alvo de protesto da torcida neste domingo (2), durante o empate do Colorado por 0 a 0 com o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Com o rosto de alguns dirigentes do clube, cédulas falsas de R$ 3 foram jogadas no campo.

Um delas estampava o rosto de André Mazzuco, executivo de futebol do Inter. Outra mostrava o vice do Colorado Ivandro Morbach — conhecido como Latino.

Conforme relatou o repórter Filipe Duarte durante a Jornada Esportiva da Rádio Gaúcha, também havia uma cédula com o rosto de Alessandro Barcellos, presidente do Inter. No entanto, a reportagem de Zero Hora não localizou a nota.

As cédulas foram jogadas na arquibancada do Beira-Rio. Durante o intervalo, algumas das notas chegaram ao campo.

Como foi o jogo

Inter pressionou, mas não tirou o zero do placar. Renan Mattos / Agencia RBS

Com um jogadores a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Inter pressionou o Atlético. No entanto, a equipe do técnico Ramón Díaz esbarrou em Everson, goleiro da equipe mineira, mais de uma vez.

Com o empate, o Inter termina a 31ª do Brasileirão na 15ª posição. O Colorado está cinco pontos à frente do Vitória, primeiro time no Z4 e adversário de quarta-feira (5), em Salvador.

Próximo jogo

Brasileirão — 32ª rodada

5/11/2025 — 19h

Barradão (Salvador)

Vitória x Inter