Risco de rebaixamento do Inter tem leve aumento após jogos de Vitória e de Santos

Ramón Díaz terá a missão de salvar o Inter do rebaixamento nesta temporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter ainda não entrou em campo pela 34ª rodada do Brasileirão, mas já sabe que as chances de rebaixamento aumentaram após as partidas disputadas nesta quarta-feira (19). O empate sem gols entre Vitória e Palmeiras, e o 1 a 1 entre Santos e Mirassol fizeram com que o clube gaúcho se aproximasse mais ainda da zona de rebaixamento.

Antes de enfrentar o Ceará nesta quinta-feira (20), o Inter ocupa a 15ª colocação com 37 pontos. O Santos é o 16° e tem a mesma pontuação, e o Vitória abre o Z-4 com 36.

Neste momento, os gaúchos têm 22,4% de probabilidade de queda, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Antes dos jogos de Santos e Vitória, as chances eram de 21,8%.

No caso dos principais concorrentes, os paulistas possuem 35,9% de chance de rebaixamento, enquanto os baianos têm 59,7%. Na 18ª posição, o Juventude, que joga nesta quinta contra o Cruzeiro, tem 32 pontos e 82,7% de probabilidade de queda.

Depois do jogo contra o Ceará, o Inter terá confronto direto contra o Santos, no Beira-Rio. Na sequência, fecha o Brasileirão contra Vasco, São Paulo e Bragantino.

Probabilidade de rebaixamento

Sport - 100%

Fortaleza - 95,5%

Juventude - 82,7%

Vitória - 59,7%

Santos - 35,9%

Inter - 22,4%

Grêmio - 2,8%

Ceará - 0,37%

Vasco - 0,32%

Corinthians - 0,31%

Os riscos de rebaixamento por pontuação

38 pontos - 100%

39 pontos - 97,464%

40 pontos - 87,847%

41 pontos - 68,021%

42 pontos - 42,393%

43 pontos - 18,605%

44 pontos - 5,189%

45 pontos - 0,917%

46 pontos - 0,044%

47 pontos - 0,002%