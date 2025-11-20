Risco de rebaixamento do Inter tem leve aumento após jogos de Vitória e de Santos

O Inter ainda não entrou em campo pela 34ª rodada do Brasileirão, mas já sabe que as chances de rebaixamento aumentaram após as partidas disputadas nesta quarta-feira (19). O empate sem gols entre Vitória e Palmeiras, e o 1 a 1 entre Santos e Mirassol fizeram com que o clube gaúcho se aproximasse mais ainda da zona de rebaixamento.
Antes de enfrentar o Ceará nesta quinta-feira (20), o Inter ocupa a 15ª colocação com 37 pontos. O Santos é o 16° e tem a mesma pontuação, e o Vitória abre o Z-4 com 36.
Neste momento, os gaúchos têm 22,4% de probabilidade de queda, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Antes dos jogos de Santos e Vitória, as chances eram de 21,8%.
No caso dos principais concorrentes, os paulistas possuem 35,9% de chance de rebaixamento, enquanto os baianos têm 59,7%. Na 18ª posição, o Juventude, que joga nesta quinta contra o Cruzeiro, tem 32 pontos e 82,7% de probabilidade de queda.
Depois do jogo contra o Ceará, o Inter terá confronto direto contra o Santos, no Beira-Rio. Na sequência, fecha o Brasileirão contra Vasco, São Paulo e Bragantino.
Probabilidade de rebaixamento
- Sport - 100%
- Fortaleza - 95,5%
- Juventude - 82,7%
- Vitória - 59,7%
- Santos - 35,9%
- Inter - 22,4%
- Grêmio - 2,8%
- Ceará - 0,37%
- Vasco - 0,32%
- Corinthians - 0,31%
Os riscos de rebaixamento por pontuação
- 38 pontos - 100%
- 39 pontos - 97,464%
- 40 pontos - 87,847%
- 41 pontos - 68,021%
- 42 pontos - 42,393%
- 43 pontos - 18,605%
- 44 pontos - 5,189%
- 45 pontos - 0,917%
- 46 pontos - 0,044%
- 47 pontos - 0,002%
