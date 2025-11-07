Risco de rebaixamento do Inter aumenta após a 32ª rodada; veja projeções

Inter perdeu para o Vitória, por 1 a 0, na última rodada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A derrota para o Vitória, na quarta-feira (5), fez o Inter se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão e aumentar o risco de cair para a Série B. O Colorado se manteve na 15ª colocação após o término da rodada, com 36 pontos, mas a distância para o primeiro time do Z-4, que era de cinco pontos, diminuiu para três.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Inter ser rebaixado é de 15,1%.

O percentual aumentou em relação à última rodada. Após o empate com o Atlético-MG, a UFMG apontava 9,6% de chance de queda. Desde a estreia de Ramón Díaz, as porcentagens oscilaram entre 5,5% e 16,8%.

Apesar da proximidade para o Z-4, a universidade ainda aponta chances mínimas de o time ir à Libertadores: 0,015%. Para a Sul-Americana, o percentual é de 28,3%.

Percentual desde a estreia de Ramón Díaz

25ª rodada: 16,8% (empate com o Juventude)

26ª rodada: 16,6% (empate com o Corinthians)

27ª rodada: 7% (vitória sobre o Botafogo)

28ª rodada: 11,8% (derrota para o Mirassol)

29ª rodada: 5,5% (vitória sobre o Sport)

14ª rodada (atrasada): 7,5% (derrota para o Bahia)

30ª rodada: 10,2% (derrota para o Fluminense)

31ª rodada: 9,6% (empate com o Atlético-MG)

32ª rodada: 15,1% (derrota para o Vitória)

Risco de rebaixamento