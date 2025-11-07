Risco de rebaixamento do Inter aumenta após a 32ª rodada; veja projeções

A derrota para o Vitória, na quarta-feira (5), fez o Inter se aproximar da zona de rebaixamento do Brasileirão e aumentar o risco de cair para a Série B. O Colorado se manteve na 15ª colocação após o término da rodada, com 36 pontos, mas a distância para o primeiro time do Z-4, que era de cinco pontos, diminuiu para três.
De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Inter ser rebaixado é de 15,1%.
O percentual aumentou em relação à última rodada. Após o empate com o Atlético-MG, a UFMG apontava 9,6% de chance de queda. Desde a estreia de Ramón Díaz, as porcentagens oscilaram entre 5,5% e 16,8%.
Apesar da proximidade para o Z-4, a universidade ainda aponta chances mínimas de o time ir à Libertadores: 0,015%. Para a Sul-Americana, o percentual é de 28,3%.
Percentual desde a estreia de Ramón Díaz
- 25ª rodada: 16,8% (empate com o Juventude)
- 26ª rodada: 16,6% (empate com o Corinthians)
- 27ª rodada: 7% (vitória sobre o Botafogo)
- 28ª rodada: 11,8% (derrota para o Mirassol)
- 29ª rodada: 5,5% (vitória sobre o Sport)
- 14ª rodada (atrasada): 7,5% (derrota para o Bahia)
- 30ª rodada: 10,2% (derrota para o Fluminense)
- 31ª rodada: 9,6% (empate com o Atlético-MG)
- 32ª rodada: 15,1% (derrota para o Vitória)
Risco de rebaixamento
- Sport (20º): 99,9%
- Juventude (18º): 91%
- Fortaleza (19º): 87,3%
- Santos (17º): 50,5%
- Vitória (16º): 47,8%
- Inter (15º): 15,1%
- Grêmio (14º): 2,6%
- Ceará (13º): 2,6%
- Bragantino (12º): 2,4%
- Atlético-MG, Corinthians e Vasco têm menos de 1% de risco de queda.