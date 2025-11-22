Ricardo Mathias x Borré: quem Ramón Díaz deve escalar como titular do Inter contra o Santos; comentaristas opinam

Ricardo Mathias e Borré estiveram juntos em campo contra o Ceará. Montagem Ricardo Duarte e Jeff Botega / Inter / Agência RBS

O técnico Ramón Díaz ganhou uma dúvida no ataque após a vitória do Inter contra o Ceará pela última rodada do Brasileirão. Ricardo Mathias precisou de apenas 34 minutos para marcar um gol e garantir os três pontos que trouxeram alívio para o torcedor colorado no campeonato.

O argentino, agora, precisa decidir se dará sequência ao centroavante de 19 anos ou irá prestigiar Rafael Borré, um dos maiores salários da equipe, mas que tem um gol marcado desde 18 de agosto — contra o Sport na vitória por 2 a 0.

— Ricardo Mathias merece a titularidade contra o Santos. É um atacante de personalidade. Não foge da pressão e já mostrou talento suficiente para ganhar uma sequência na equipe. No pouco tempo em campo, em Fortaleza, foi muito mais participativo e com bem mais protagonismo que Borré. Se tem um jogo par ele mostrar que precisa de minutos em campo é esse, diante do Santos. Talvez seja o principal jogo do time em 2025, com casa cheia e confiança em alta — opina Jader Rocha, narrador dos canais Sportv.

Os números recentes dão razão a quem pede que Ricardo Mathias comece como titular diante do Peixe, na próxima segunda, às 21h, no Beira-Rio. Nesta temporada, o jovem centroavante já atuou em 25 partidas com a camisa do Inter, com cinco gols marcados (quatro no Brasileirão e um na Libertadores) em 1.017 minutos. Borré, por outro lado, tem oito gols marcados em 43 jogos, mas com o dobro de tempo em campo — 2642 minutos.

— Ricardo Mathias tem de ser o titular. O principal motivo é aproveitar esse momento positivo construído depois do gol que ele marcou. Apesar de ele não ter feito um bom jogo quando foi titular contra o Vitória, em números ele é melhor que o Borré. Mas não só em números, a entrega dele, a vitalidade, a juventude, é o que o Inter precisa neste momento para superar mais um obstáculo — pontua Vagner Martins, comentarista identificado da Rádio Gaúcha.

O centroavante de 19 tem se notabilizado na temporada por marcar gols em partidas importantes. Além de anotar contra os cearenses, já havia feito contra o Nacional, assegurando a classificação às oitavas na Libertadores. Depois, dois contra o Bragantino, no que era, até quinta, a última vitória colorada fora de casa no Brasileirão.

— (Ricardo Mathias) Merece ser titular pelo campo. Porém, não na forma como os Díaz o escalaram em Salvador, de costas, sendo um nove típico. Mathias não é pivô, como, por exemplo, é Carlos Vinícius. Ele é um atacante, um jogador de movimentação que tem poder de execução. Seus gols recentes mostram isso. Deixá-lo de costas é tirá-lo do jogo. Até porque esse trabalho de pivô ainda precisa ser feito com ele — analisa Leonardo Oliveira, comentarista da Rádio Gaúcha e colunista Zero Hora.

A dúvida será desfeita apenas uma hora antes da bola rolar na segunda-feira. Até lá, Ramón e Emiliano Díaz terão pela frente o treino aberto com apoio da torcida no sábado e outra atividade no domingo. O desejo é pelo fim da possibilidade de jogar a Série B em 2026.