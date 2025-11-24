Ricardo Mathias precisa de menos minutos para marcar gol do que Borré; compare estatísticas dos atacantes do Inter

Autor do gol da vitória sobre o Ceará, Ricardo Mathias (E) deve iniciar no banco de reservas contra o Santos. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Para a atual comissão técnica do Inter, não há dúvida: Borré é titular. Porém, o gol que decretou a vitória sobre o Ceará na última rodada alimentou a possibilidade de Ricardo Mathias ganhar uma vaga no time.

Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, mesmo com a suspensão de Carbonero, o jovem centroavante continuará entre os reservas contra o Santos, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio.

Estatísticas

Em números absolutos, Borré tem mais gols do que Ricardo Mathias: oito contra cinco. Entretanto, o colombiano teve muito mais oportunidades para mostrar serviço.

Presente em 43 das 58 partidas do Inter na temporada, o colombiano foi titular 29 vezes, totalizando 2.642 minutos em campo — média de um gol a cada 330 minutos. Ou seja, precisa de mais de três partidas para balançar as redes adversárias.

Por sua vez, o jovem centroavante apareceu em 25 jogos do Inter no ano, sendo titular em 11 oportunidades. Ao todo, foram 1.017 minutos em campo — média de um gol a cada 203 minutos (ou mais de duas partidas para marcar).

A vantagem de Borré é que, além dos gols, foram três assistências, enquanto Ricardo Mathias não tem nenhuma.

Números dos jogadores em 2025:

Borré

43 jogos (29 como titular)

2642 minutos em campo

8 gols (5 no Brasileirão) e 3 assistências

Média de 1 gol a cada 330 minutos (3,6 jogos)

Ricardo Mathias

25 jogos (11 como titular)

1017 minutos em campo

5 gols (4 no Brasileirão) e nenhuma assistência