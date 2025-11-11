Reunião que reprovou mudanças no estatuto do Inter teve forte discussão envolvendo ex-presidente e protesto de torcedores

Medeiros foi presidente do Inter entre 2017 e 2020. Camila Hermes / Agencia RBS

A reunião realizada na noite da última segunda (10), que reprovou mudanças propostas no estatuto do Inter, foi marcada por protestos de torcedores e uma forte discussão entre o ex-presidente Marcelo Medeiros e um outro conselheiro da oposição.

Segundo relatos de pessoas presentes no Conselho Deliberativo, a confusão começou após uma divergência sobre o voto de um dos conselheiros. Após a rejeição do texto-base que serviria para alterar regras internas do clube, Medeiros foi abordado pelo conselheiro, que é membro do Conselho de Ética do Inter.

— O que tu fez pelo Inter? — questionou o conselheiro ao ex-presidente.

A resposta de Medeiros foi imediata:

— Tirei da Segunda Divisão!

Intervenção de seguranças

A partir daí, a discussão se tornou ríspida e, por pouco, não terminou em vias de fato. Seguranças do clube precisaram intervir para separar os envolvidos.

— Eu tenho que respeitar quem pensa diferente de mim. E estou muito velho para aguentar desaforo de moleque. Ele vai responder no fórum adequado que esta casa tem — afirmou Medeiros em entrevista ao canal Vozes do Gigante após o término da reunião.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Inter, Gustavo Juchem, o caso será submetido à Comissão de Ética para análise e julgamento, caso algum dos interessados apresente uma reclamação formal sobre o tema.

Protesto contra a direção

Além da confusão entre conselheiros, a noite foi marcada por protestos de sócios autorizados a acompanhar o processo de votação. Cédulas de dinheiro falso com o rosto do presidente Alessandro Barcellos foram arremessadas na escadaria que dá acesso ao Conselho Deliberativo.