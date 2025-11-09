Ramón e Emiliano elogiam Inter contra o Bahia, mas reconhecem momento delicado: "Se fosse tão fácil, qualquer um estaria aqui"

Ramón Díaz chegou ao quinto jogo sem vitória no Inter. Jefferson Botega / Agência RBS

Na luta contra o rebaixamento, o Inter tomou um duro golpe neste sábado (8). Em partida contra o Bahia, no Beira-Rio, o time abriu 2 a 0 de vantagem, mas cedeu o empate, com direito a um gol marcado pelo adversário nos acréscimos. O resultado deixa o clube momentaneamente a quatro pontos do Z-4, na 15ª colocação.

Em entrevista coletiva após a partida, Ramón e Emiliano Díaz reconheceram que o time apresentou uma melhora em relação aos últimos jogos, mas lamentaram o resultado adverso.

— Eu fico muito satisfeito com time do primeiro tempo, porque fazia muito tempo que estávamos procurando o grupo, o time e não conseguíamos — disse Ramón Díaz ao citar as mudanças na escalação inicial.

Além disso, o treinador questionou a arbitragem, que anulou um gol marcado por Carbonero, quando o placar estava zerado.

— O que me preocupa mais é que o clube e o time fizeram um esforço enorme. Um esforço enorme para conseguir o resultado, para buscá-lo, para trabalhá-lo. Aí tem uma situação muito clara que não foi falta. Não foi falta — exclamou Ramón Díaz.

"Não é tão fácil"

O empate deixou o Inter na 15ª colocação com 37 pontos, sendo quatro acima do primeiro time da zona de rebaixamento. Entretanto, Vitória e Santos, 16° e 17° colocados, respectivamente, ainda jogam na rodada e podem diminuir a distância para o Colorado.

Segundo Emiliano Díaz, a tarefa para escapar do rebaixamento não será fácil. Ele lembra que o processo para melhorar o desempenho do time não é rápido e acredita que uma melhora defensiva já é notada.

— Quando chegamos era o time que mais sofria gols, arrumamos isso. Agora, tentamos fazer no ataque, mas leva um tempo, não é tão fácil. Se fosse tão fácil, qualquer um estaria aqui — disse Emiliano, que não acredita que as trocas na segunda etapa interferiram no segundo tempo.

O auxiliar acredita que a disposição apresentada neste sábado, assim como a organização tática, se mantidas, serão o suficiente para manter o clube na primeira divisão.

— Este momento é para quem acredita. Temos que ter coragem para sair. Mas que vamos sair, isso tenho certeza, mas absoluta — concluiu Emiliano Díaz.

Assista à íntegra da entrevista de Ramón e Emiliano Díaz: