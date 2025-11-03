Ramón e Emiliano Díaz valorizam postura do Inter, mas admitem dificuldade: "O momento é uma m...? É, mas temos de sair"

Ramón e Emiliano Díaz avaliaram que o Inter mostrou um crescimento no nível de jogo diante do Atlético-MG em relação às partidas anteriores.

Após o confronto terminado em 0 a 0 no Beira-Rio, na noite deste domingo (2), pai e filho afirmaram que o time mostrou a postura esperada e lamentaram que o goleiro Everson tenha impedido o Colorado de fazer, pelo menos, um gol.

— Trabalhamos toda a semana dessa maneira. Sabíamos que eles jogariam com três zagueiros e precisávamos ter a pressão que tivemos. Eu gostei do time. Gostei de como vai crescendo no tático e na dinâmica. Tivemos situações de gol. O goleiro deles foi a figura do jogo. Isso é uma lástima porque o time respondeu bem. Temos um elenco onde todos podem jogar. Hoje entraram dois jovens (Ricardo Matias e Gustavo Prado) e foram muito bem. Foram dinâmicos, criaram situações — afirmou Ramón Díaz na primeira pergunta sobre o jogo.

Emiliano e Ramón Díaz em Inter x Atlético-MG. Renan Mattos / Agencia RBS

Ausência de Carbonero

Diante do questionamento sobre a ausência de Carbonero do time titular, Emiliano devolveu a pergunta ao repórter se ele não havia gostado da atuação do Inter. Depois seguiu destacando as chances criadas pela equipe.

— Você não gostou (da atuação do time)? Vemos o futebol de forma diferente, graças a Deus. Eu gostei muito. Temos um plantel grande e quem tiver mais vontade de jogar vai jogar. Aquele que melhor estiver vai jogar. Penso que nós controlamos o jogo no 11 contra 11. Alan (Patrick) já saiu, Mercado saiu e não teve polêmica. Saiu o Carbo(nero) e é normal. Carbo é importante e vai jogar. Hoje não escolhemos ele, mas nós gostamos da atuação. Poderíamos ter vencido de três ou quatro a zero. Jogamos melhor no 11 contra 11 até do que no 11 contra 10 — disse Emiliano.

Momento ruim

Sobre os próximos jogos, Ramón Díaz disse que o Inter deve manter a intensidade e a coragem que teve diante do Atlético-MG. Para ele, se o time criar o mesmo número de finalizações, vencerá mais do que perderá até o final do Brasileirão.

— Fazer o que fizemos hoje. Se tivemos 22 finalizações, isso diz que o time está criando situações. Merecíamos muito mais, mas é seguir insistindo, atacando e tendo essa atitude que teve a equipe. Temos que saber que existe a pressão, mas temos um grupo que joga bem com bons jogadores. Vamos seguir competindo e trabalhando para que o time melhore. Hoje é uma lástima que não pudemos ganhar.

O Inter volta a campo na quarta-feira (5), às 19h, para encarar o Vitória, no Barradão. Mercado e Borré, suspensos, serão desfalques. Emiliano entende que o momento é de dificuldade:

— O momento é uma m...? É, mas temos de sair. No final do ano fazemos as avaliações,mas hoje precisamos de todos juntos para sair dessa situação. A torcida está no seu direito de vaiar e tem razão porque o Inter nao deve estar nessa situação, mas jogando como jogamos hoje vamos ganhar mais do que perder.