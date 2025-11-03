Inter

Avaliação
Notícia

Ramón e Emiliano Díaz valorizam postura do Inter, mas admitem dificuldade: "O momento é uma m...? É, mas temos de sair"

Comissão técnica afirmou que o time mereceu vencer o Atlético-MG

Cristiano Munari

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS