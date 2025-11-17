Ramón Díaz testa novidade no time do Inter para enfrentar o Ceará

Bruno Henrique foi testado entre os titulares recentemente. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter se prepara para um jogo que ganhou ares de decisão na quinta (20), diante do Ceará. Os últimos treinos antes da partida em Fortaleza tiveram uma novidade testada por Ramón Díaz: o volante Bruno Henrique.

A reportagem de Zero Hora apurou que o camisa 8 trabalhou ao lado de Luis Otávio e Alan Rodriguez. Neste modelo, o time teria quatro meio-campistas, com Alan Patrick junto aos volantes, e uma dupla de ataque. Na maior parte do tempo, os atacantes foram Vitinho e Ricardo Mathias.

Apesar de também trabalhar entre os titulares, Ricardo Mathias não deve começar o jogo — ele daria lugar a Borré ou Carbonero. Mas isso depende de como os atacantes estiverem fisicamente após os amistosos pela Colômbia nos Estados Unidos.

Outras alternativas foram esboçadas no treino desta segunda (17). Um esquema sem Bruno Henrique e com Juninho, reconstruindo a formação com três zagueiros, não pode ser descartado.