Ramón Díaz testa mudança no time titular do Inter antes de jogo contra o Ceará

Tabata pode aparecer no time titular contra o Fortaleza. Ricardo Duarte / Inter

O time do Inter está encaminhado para o confronto desta quinta-feira (20), no Castelão, contra o Ceará. No treinamento realizado na manhã desta terça-feira (18), o técnico Ramón Díaz testou a equipe titular com dois zagueiros e dois volantes.

Vitinho e Ricardo Mathias atuaram nas vagas de Carbonero e Borré. Tabata também apareceu entre os titulares.

Outra alternativa

Ainda será realizada uma última atividade nesta quarta-feira (19), em Fortaleza, antes do confronto, mas a tendência é que a equipe trabalhada no CT Parque Gigante seja mantida para a partida. Outra possibilidade é a entrada de Bruno Henrique no meio-campo.

A definição da escalação ainda depende de avaliações sobre Carbonero e Borré, que podem atuar pela Colômbia na noite desta terça, contra a Austrália, em Nova York. A dupla deve desembarcar em Fortaleza no início da madrugada de quinta-feira.

Um provável time do Inter tem: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio e Alan Rodríguez; Bruno Tabata (Bruno Henrique), Alan Patrick e Vitinho (Carbonero); Ricardo Mathias (Borré).