Ramón Díaz projeta "final" contra o Ceará após parada para a data Fifa: "Temos que ter coragem"

O Inter empatou com o Bahia em 2 a 2 neste sábado (8), pela 33ª rodada Brasileirão, e agora terá 10 dias para se preparar para o próximo jogo. No dia 20, o clube enfrenta o Ceará, fora de casa. A equipe nordestina também está na parte de baixo da tabela, o que torna a partida um confronto direto.

Após o empate no Beira-Rio, o técnico Ramón Díaz explicou que o que vai salvar o Inter do rebaixamento é algo simples: o gol. O argentino gostou da pressão imposta contra o Bahia e acredita que o time possa escapar se mantiver o mesmo ritmo nas rodadas finais do campeonato.

— Para poder se salvar, temos de fazer gol. Temos de jogar no ataque. Para nos salvar, temos de jogar como hoje, com essa pressão, com esse ataque, com essa coragem, com essa determinação. Não podemos ter dúvida do que estamos fazendo, porque pode ser complicado. Temos três pontos de vantagem para o resto. Mas temos que ter essa coragem — disse o treinador antes dos jogos de Vitória e Santos, adversários diretos, pela 33ª rodada.

Em função da data Fifa, a comissão técnica terá 10 dias para treinar o time para o jogo contra o Ceará. Será a oportunidade de Ramón e Emiliano consolidarem um possível novo esquema de jogo, que segundo eles foi acertado contra o Bahia.

— Nós vamos jogar uma final. Por sorte, temos 10 dias para trabalhar e vai ser uma final. Quem ganhar vai poder brigar um pouco mais para cima e vai ter mais tranquilidade — projetou Ramón Díaz.

O Ceará joga neste domingo (9) contra o Corinthians, fora de casa. Antes de a bola rolar, o clube está na 13ª colocação, com 39 pontos, dois acima do Inter, o 15° lugar. O time treinado por Léo Condé ainda briga contra o rebaixamento, mas pode ter a situação facilitada caso vença os paulistas.

Vencer fora de casa

O Inter chegou a cinco jogos sem vencer. Mas, além disso, o que também preocupa é a queda de rendimento do time atuando longe do Beira-Rio. Fora de casa, a última vitória na competição foi contra o Bragantino, pela 19ª rodada, em agosto. Na ocasião, o Inter venceu por 3 a 1.

Apesar do retrospecto atual não ser favorável, Ramón acredita que a equipe irá melhorar o rendimento longe de Porto Alegre. Ele reforça que o time manterá a veia ofensiva apresentada contra o Bahia.

— Vamos continuar tendo a mesma atitude, vamos continuar arriscando, atacando. Eu considero que, se podemos jogar dessa maneira aqui, também podemos fazer isso fora — concluiu o treinador argentino.

