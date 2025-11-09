Ramón Díaz pede desculpas por comentário machista: "Me equivoquei na construção do raciocínio"

Ramón Díaz causou polêmica com declaração em entrevista coletiva. Jefferson Botega / Agência RBS

O treinador Ramón Díaz se desculpou pelo comentário machista feito na entrevista coletiva realizada após o empate em 2 a 2 com o Bahia, no Beira-Rio. O comandante do Inter usou as redes sociais para explicar a situação e se retratar.

A manifestação foi publicada no Instagram depois de aproximadamente 15 horas de repercussão da frase, que causou polêmica.

"Na minha entrevista coletiva após a partida de ontem (sábado), usei uma comparação infeliz ao me referir a um lance específico do jogo. Reconheço que me equivoquei na construção do raciocínio e peço desculpas por isso. Precisamos evoluir sempre e que esse episódio sirva como aprendizado", afirmou Díaz.

Na coletiva, o treinador declarou que "o futebol é para homens, não é para meninas, é para homens".

O Inter publicou uma nota em seu site oficial após o pedido de desculpas do treinador.

"Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre", diz o texto.

Clube emite nota

O clube reforçou o seu posicionamento institucional com as mulheres.

"O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser. O Clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país. Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Internacional reforça, na prática, seu compromisso com a igualdade, a inclusão e o respeito — valores que fazem parte da identidade colorada", conclui a nota.

Capitã se manifesta

Bruna Benites, capitã das Gurias Coloradas, também se manifestou sobre a declaração de Ramón Díaz.

"Opiniões devem ser respeitadas, e eu respeito, mas existem falas que são repudiáveis", escreveu a zagueira no Instagram. "Futebol é para quem ama", acrescentou a atleta.