Ramón Díaz não é mais técnico do Inter. O treinador argentino foi desligado do cargo na tarde deste sábado (29), menos de 24 horas após a goleada por 5 a 1 sofrida para o Vasco, no Rio. Junto dele, deixam o clube os assistentes Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.
A comissão técnica havia chegado ao Inter em 24 de setembro. Ao todo, foram 13 jogos, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.
Ramón Díaz estreou no empate em 1 a 1 com o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
O clube informou, em nota, que o auxiliar técnico permanente Pablo Fernandez comandará a atividade deste sábado, no CT Parque Gigante. Ainda não foi divulgado quem será o treinador da equipe na quarta-feira (3), contra o São Paulo, na penúltima rodada do Brasileirão.
Ramón Díaz no comando do Inter
- 13 jogos;
- 3 vitórias;
- 5 derrotas;
- 5 empates;
- 35,8% de aproveitamento;
- 62 dias no comando.
Confira a nota divulgada pelo Inter:
"O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual do técnico Ramon Díaz. Deixam o Clube juntamente com ele o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Juan Romanazzi.
O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
O auxiliar técnico permanente Pablo Fernandez comandará a atividade deste sábado, no CT Parque Gigante."
