Ramón Díaz indica Inter com mais cuidados defensivos contra o Ceará; veja o provável time

Ramón Díaz faz testes nos treinos da data Fifa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter terá mais cautela defensiva para a decisão contra o Ceará, nesta quinta-feira (20). Nos treinos durante a data Fifa, o técnico Ramón Díaz fez vários testes e indicou um time mais fechado em relação à última rodada, quando o Colorado empatou em 2 a 2 com o Bahia.

O uruguaio Alan Rodríguez deve ser a principal novidade na "Batalha de Fortaleza", que substituirá Thiago Maia, suspenso, compondo o meio-campo ao lado de Luis Otavio.

Para completar a proteção defensiva, a principal dúvida é se a comissão técnica escalará Bruno Henrique como um terceiro meio-campista ou se promoverá o ingresso de Juninho, retomando o esquema com três zagueiros, hipótese considerada menos provável.

Os atacantes Carbonero e Rafael Borré viajarão da seleção colombiana diretamente para Fortaleza. Porém, pelo desgaste da viagem, a tendência é de que apenas um comece o jogo. É provável que o escolhido seja o que estiver em melhores condições físicas.

Provável escalação

Conforme indicado até agora nos treinos, o provável time do Inter tem Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otavio, Alan Rodríguez, Bruno Henrique (Juninho) e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré).

Ramón Díaz comandará mais dois treinos antes da partida: na terça-feira (18), em Porto Alegre, e na quarta (19), em Fortaleza, quando poderá fazer novos testes e alterações nesta ideia de escalação.

Ceará e Inter se enfrentam na quinta-feira (20), às 21h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza.