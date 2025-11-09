Ramón Díaz faz comentário machista ao criticar arbitragem: "Futebol é para homem, não é para menina"

O Inter perdeu uma grande oportunidade para ter um alívio na luta contra o rebaixamento. Contra o Bahia, a equipe levou um gol nos acréscimos e empatou em 2 a 2, dentro do Beira-Rio. O resultado deixa o time apenas a quatro pontos do Z4.
Na entrevista coletiva após a partida, Ramón e Emiliano Díaz fizeram duras críticas a arbitragem, que anulou, com a ajuda do VAR, um gol marcado por Carbonero, quando o placar estava 0 a 0. Estiveram na partida o árbitro Lucas Torezin, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas. O árbitro de vídeo foi Caio Max Augusto Vieira.
O treinador colorado disse que irá conversar com o presidente Alessandro Barcellos sobre o assunto e ainda fez um comentário machista, que prontamente foi notado por torcedores nas redes sociais e por quem acompanhava a coletiva.
— Eu vou falar com o presidente. Não pode ser que um clube tão importante passe isso, o que aconteceu hoje. Foi inacreditável. O futebol é para homens, não é para meninas, é para homens — disse Ramón.
Outra vez
Esta não foi a primeira vez que o argentino apresentou falas polêmicas sobre mulheres no futebol, enquanto atua no Brasil. Em abril de 2024, quando treinava o Vasco, ele criticou uma situação em que o VAR foi operado por uma mulher. Na época, Ramón atribuiu a fala a Daiane Muniz, que foi a responsável no jogo entre Vasco e Grêmio, vencido pelos cariocas.
— Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que no VAR quem tenha que decidir seja uma mulher — disse Ramón, em abril de 2024.
Posteriormente, o Vasco emitiu uma nota repudiando o caso e, na sequência, Ramón pediu desculpas pela fala e disse que não era a intenção ofendê-la.