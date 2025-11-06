Ramón Díaz deve ter reforço estrangeiro no Inter contra o Bahia

Ramón Díaz mudará time do Inter para enfrentar o Bahia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Contra o Bahia, o Inter tentará reverter a turbulência que vive no Brasileirão. A partida, que acontece no sábado (8), às 18h30min, no Beira-Rio, deve marcar a volta do volante Alan Rodríguez, que se recupera de lesão. A tendência é que o jogador seja relacionado para enfrentar os baianos. Em virtude do histórico, ele deve começar a partida no banco de reservas.

O uruguaio atuou pela última vez diante do Sport, no dia 19 de outubro. Após a partida, reclamou de dores e teve constatada uma pequena lesão na coxa. De lá para cá, o jogador evoluiu na recuperação e já está na chamada fase de "retreinamento". Desde o início da semana, ele tem sido reintegrado aos poucos às atividades com bola no CT Parque Gigante.

No clássico Gre-Nal, em 21 de setembro, Alan atuou por poucos minutos e precisou ser substituído. O jogador revelou que decidiu atuar no sacrifício no clássico, o que também prejudicou a recuperação da lesão que sentira dias antes, em um treino.

A escalação para enfrentar o Bahia terá mudanças. Com as voltas de Mercado e Borré, que estavam suspensos, Ramón deve privilegiar um time mais "cascudo" para encarar o mau momento na tabela.

As atividades de quinta-feira (6) e sexta-feira (7) definirão o time titular do Inter. A provável formação tem Ivan; Vitão, Mercado, Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bernabei; Alan Patrick, Bruno Tabata; Borré.