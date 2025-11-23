Ramón Díaz confirma trocas no Inter para encarar o Santos; veja a provável escalação

Bruno Gomes pode voltar ao meio-campo do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Neste domingo (23), encerrando a preparação dentro de campo, para encarar o Santos, o Inter confirmou alterações na escalação e formação tática. Ramón Díaz, que ganhou quatro desfalques da partida contra o Ceará, foi obrigado a mexer na equipe. Novidades no esquema e no time para o confronto decisivo.

O 4-2-3-1 dá espaço para o 4-4-2 com um tripé de volantes. Thiago Maia volta de suspensão e terá como companheiros Alan Rodríguez e Bruno Gomes, que deixa a lateral direita para a volta de Braian Aguirre.

Três titulares do último jogo estão fora por motivos distintos: Ivan com lesão muscular, Tabata expulso e Luis Otávio suspenso pelo terceiro amarelo. A quarta baixa, que seria utilizado, é Carbonero que recebeu vermelho na vitória diante do Ceará.

Com isso, a opção da comissão técnica é retomar o esquema utilizado nos empates contra Juventude e Corinthians. Nas ocasiões Óscar Romero foi adaptado mais defensivamente. Agora, os três volantes devem se revezar para comparecer ao setor ofensivo. Thaigo Maia tende a ficar centralizado com o Rodríguez à esquerda e Gomes à direita dando suporte aos laterais para avanços e eventuais coberturas.

No ataque, mesmo com Ricardo Mathias tendo sido destaque pelo gol da vitória na última partida, a opção é pela manutenção de Borré no ataque ao lado de Vitinho.

Com isso, a tendência de escalação a partir do treino deste domingo tem: Anthoni; Braian Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Thaigo Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

Os jogadores iniciaram na noite deste domingo (23) o regime de concentração para a decisão desta segunda-feira (24), às 21h, no Beira-Rio. A vantagem colorada é de três pontos para os paulistas na tabela de classificação, justamente, o primeiro time na zona de rebaixamento com 37. Uma vitória praticamente eliminaria as chances de rebaixamento à Série B.

