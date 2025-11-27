Qual é a conta que Abel Braga faz para o Inter permanecer na Série A do Brasileirão

Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ídolo colorado, Abel Braga acredita que o Inter não será rebaixado. Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (26), o ex-treinador, campeão da Libertadores e do Mundo pelo Colorado, falou sobre o momento crítico do clube gaúcho.

Ele admitiu preocupação pela fase e pelo peso emocional que recai sobre o elenco neste momento, mas repetiu diversas vezes que acredita na permanência e pediu união ao torcedor.

— O mental se torna horrível. Quando a bola não entra, o peso emocional aumenta, o jogador não reage da mesma maneira. Confiança é tudo. Sei como é passar por isso — disse Abel, relembrando experiência parecida que teve na carreira, como em 2003, com a Ponte Preta:

— Agora não é hora de culpar ninguém. Faltam três jogos difíceis, mas dá para resolver.

Calculadora na mão

— Não vai cair, não vai cair. Eu acredito imensamente. Já fiz as contas: com dois empates e uma vitória resolve o problema. Até um empate e uma vitória resolve — aposta Abel, que completa:

— O jogo perigoso é esse agora (sexta, 28). O Vasco é extremamente perigoso porque a situação deles também não é boa.

Apoio da torcida

O ídolo colorado ainda destacou intensamente a importância do apoio da torcida colorada nesta reta final e decisiva de Brasileirão:

— O torcedor vai com a garganta fechada, querendo respirar, mas tem que buscar fôlego para apoiar. Qualquer coisa ao contrário nesses três jogos não vai beneficiar. Engole a angústia e ajuda. O torcedor sabe o tamanho do clube.