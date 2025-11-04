Quais partidas ainda faltam para os adversários mais próximos do Inter na tabela do Brasileirão

Faltando sete rodadas para o fim do Brasileirão, a disputa pela fuga do rebaixamento e por vaga na Sul-Americana está acirrada. O Inter, além do foco em seus confrontos, está de olhos no resultados paralelos para garantir uma posição confortável na tabela ao final do Brasileirão.
Atlético-MG, Bragantino, Ceará, Santos e Vitória são as equipes emparelhadas com o Colorado após o final da 31ª rodada. Com 36 pontos e estacionado na 15ª posição, o Inter precisa prestar atenção nos resultados dos jogos destes cinco adversários diretos.
Além disso, a equipe colorada ainda tem pela frente confrontos com quatro deles. Depois de empatar com o Galo no Beira-Rio, no domino (2), o Inter pega o Vitória fora de casa nesta quarta (5). Na 34ª rodada, é a vez do Ceará e, na seguinte, o Santos. A última rodada do Brasileirão, em 7 de dezembro, será contra o Bragantino.
Essa reta final ainda terá outros confrontos diretos: Bragantino x Atlético-MG e Bragantino x Vitória. Também, Atlético-MG e Santos têm partidas atrasadas que devem ser realizadas na próxima data Fifa.
Veja o calendário dos adversários diretos do Inter
Atlético-MG
- Atlético-MG x Bahia
— quarta-feira (5), às 20h
- Sport x Atlético-MG
— sábado (8), às 16h
- Atlético-MG x Fortaleza*
- Atlético-MG x Palmeiras
- Fortaleza x Atlético-MG
- Atlético-MG x Flamengo
- Bragantino x Atlético-MG
- Atlético-MG x Vasco
*Jogo atrasado válido pela 16ª rodada
Bragantino
- Bragantino x Corinthians
— quarta-feira (5), às 19h
- São Paulo x Bragantino
— sábado (8), às 21h
- Bragantino x Vitória
- Flamengo x Bragantino
- Bragantino x Fortaleza
- Bragantino x Atlético-MG
- Inter x Bragantino
Ceará
- Ceará x Fortaleza
— quinta-feira (6), às 20h
- Corinthians x Ceará
— domingo (9), às 16h
- Ceará x Inter
- Mirassol x Ceará
- Ceará x Cruzeiro
- Flamengo x Ceará
- Ceará x Palmeiras
Santos
- Palmeiras x Santos
— quinta-feira (6), às 21h30min
- Flamengo x Santos
— domingo (9), às 18h30min
- Santos x Palmeiras*
- Santos x Mirassol
- Inter x Santos
- Santos x Sport
- Juventude x Santos
- Santos x Cruzeiro
*jogo atrasado válido pela 13ª rodada
Vitória
- Vitória x Inter
— quarta-feira (5), às 19h
- Vitória x Botafogo
— domingo (9), às 16h
- Bragantino x Vitória
- Sport x Vitória
- Vitória x Mirassol
- Palmeiras x Vitória
- Vitória x São Paulo
Classificação do Brasileirão depois
da 31ª rodada
- Palmeiras - 65 pontos
- Flamengo - 64 pontos
- Cruzeiro - 60 pontos
- Mirassol - 56 pontos
- Bahia - 52 pontos
- Botafogo - 48 pontos
- Fluminense - 47 pontos
- São Paulo - 44 pontos
- Vasco - 42 pontos
- Corinthians - 42 pontos
- Grêmio - 39 pontos
- Ceará - 38 pontos
- Atlético-MG - 37 pontos
- Bragantino - 36 pontos
- Inter - 36 pontos
- Santos - 33 pontos
- Vitória - 31 pontos
- Fortaleza - 28 pontos
- Juventude - 26 pontos
- Sport - 17 pontos
