Promoção de ingressos e casa cheia: como o Vitória encara a partida contra o Inter 

Primeiro do Z-4, Vitória recebe o Colorado pela 31ª rodada do Brasileirão. Victor Ferreira / Vitória, divulgação

A atual situação exige ao Vitória, primeiro do Z-4, tratar cada um dos sete jogos restantes como uma final. Não é diferente contra o Inter, que está duas posições acima, com cinco pontos a mais. Trata-se de um confronto direto nesta quarta-feira (5), em Salvador, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Inclusive, para contar com o fundamental apoio de sua torcida, deveras desiludida após duas derrotas seguidas, o clube anunciou promoção de ingressos para o jogo contra o Colorado. Os associados receberam cupons para seus amigos garantirem ingresso com desconto. Os bilhetes custam a partir de R$ 20.

Com isso, a tendência é de casa cheia, mesmo que as recentes derrotas fizeram com que o ânimo da torcida diminuísse, segundo Anderson Mattos, apresentador do canal Repórter Dinâmico, que acompanha o Vitória. Segundo ele, muitos sentem que "se não vencer, já era". Nas últimas semanas, o clube perdeu para o Corinthians (1 a 0), em casa, e Cruzeiro (3 a 1), fora.

— A torcida do Vitória tem enchido o estádio mesmo estando triste. O público deve ocupar 80% da capacidade do estádio, que é de 29 mil. A torcida critica, mas no estádio é diferente, apoia o tempo todo — disse Anderson.

Em caso de triunfo, o time pode até sair da zona de rebaixamento, já que está a dois pontos do Santos, 16º colocado. No entanto, o Peixe tem um jogo a menos.

Portanto, mais do que um jogo, o duelo com o Inter representa a chance de reacender a esperança no Barradão. Com casa cheia e o apoio da arquibancada, entre a pressão e a esperança, o Vitória vê o combustível da torcida como um grande ingrediente para reagir na reta final do Brasileirão e escapar da queda.

Produção: Leo Bender