Pressionado, Inter chega ao Rio para "batalha" contra o Vasco; veja o provável time

A chegada à concentração, na praia do Vidigal, entre o Leblon e São Conrado, foi silenciosa e sem a presença de torcedores. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

O ambiente é tenso. Ciente da pressão e pronto para uma "batalha" em São Januário, o Inter desembarcou na noite desta quinta (27), no Rio de Janeiro, para o jogo decisivo contra o Vasco, nesta sexta (28).

A chegada à concentração, na praia do Vidigal, entre o Leblon e São Conrado, foi silenciosa e sem a presença de torcedores. O semblante fechado dos jogadores evidenciava o caráter de pressão da partida, decisiva para a permanência colorada na Série A.

Aplacar a tensão do vestiário colorado é um desafio do clube nesta reta final de Brasileirão. Especialmente em um jogo que terá todos os elementos de uma "batalha", contra um Vasco que vem de cinco derrotas seguidas e também corre risco de rebaixamento.

O time foi encaminhado por Ramón Díaz ainda em Porto Alegre, em treino com portões fechados no CT do Pargue Gigante. Conforme apurado por Zero Hora, o técnico indicou na atividade a volta de Carbonero, que cumpriu suspensão contra o Santos, ao time titular.

A principal dúvida envolve o atacante Rafael Borré. Em parte da atividade desta quinta (27), o colombiano treinou como titular, com Bruno Gomes voltando a lateral.

Nesta formação, o provável time do Inter teria: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodriguez; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

Possível variação

Em outro momento, porém, Borré foi sacado e deu lugar ao lateral Braian Aguirre, reconduzindo Bruno Gomes ao meio-campo. Nesta hipótese, o ataque teria mais mobilidade, com Vitinho e Carbonero juntos, sem um 9 de referência.

Com esta formação, o time colorado teria: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodriguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Por fim, há uma alternativa mais remota, que é a manutenção do time que iniciou o empate contra o Santos, na última rodada, com Carbonero iniciando no banco. Em nenhuma parte, o garoto Ricardo Mathias treinou como titular.