Por onde anda Sarrafiore, ex-Inter

Ao todo, atleta disputou 44 jogos e marcou seis gols com a camisa vermelha. Ricardo Duarte / Sport Club Internacional / Sport Club Internacional

Martín Sarrafiore foi contratado pelo Inter cercado de expectativa em junho de 2018. Considerado uma das grandes promessas do futebol argentino, chegou ao Colorado sendo cogitado até mesmo como um possível substituto ao ídolo D'Alessandro. Porém, não vingou.

O meia chamou atenção dos observadores gaúchos pelo Huracán em um torneio sub-20. Jogou na categoria de base do Inter e, depois, ganhou oportunidades na equipe principal, sob o comando de Odair Helmann. Com Coudet, foram poucos minutos em campo. Acumulou empréstimos até o fim do vínculo com o Colorado, ao final de 2022. Ao todo, somou 44 jogos e seis gols com a camisa vermelha.

Carreira após saída do Inter

Em 2020, com poucas oportunidades no Beira-Rio, o meia foi emprestado ao Coritiba. Ganhou notoriedade ao defender um pênalti de Wellington Paulista, do Fortaleza — o goleiro Wilson havia recebido o segundo amarelo por se adiantar na primeira cobrança, então argentino foi para o gol e catou a batida.

No ano seguinte, também por empréstimo, passou a defender as cores do Vasco, onde teve uma grave lesão: rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. Jogou apenas 19 vezes em duas temporadas no clube carioca.

Com o fim de vínculo com o Inter e sem interesse de compra do Vasco, ficou livre no mercado. Em 2023, voltou à Argentina para jogar pelo Independiente.

Por onde anda

Desde 2024, Sarrafiore joga no O´Higgins, do Chile, onde enfim teve sequência. São sete gols e quatro assistências em 47 partidas pelo clube chileno.