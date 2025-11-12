Por onde anda o centroavante Maurides, ex-Inter

Maurides foi formado nas categorias de base do Inter. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Você lembra dele? Marcado por ter se machucado após comemorar um gol diante do América-MG, em 2013, o centroavante Maurides segue atuando. Formado das categorias de base do Inter, joga pelo polonês Radomiak Radom desde o início da temporada.

Antes disso, também havia passado pelo húngaro Debreceni e pelo alemão FC St. Pauli. Aliás, desde que encerrou sua passagem pelo Colorado, em 2014, vem colecionando experiências por clubes do Exterior.

Além do mercado húngaro e do alemão, Maurides também jogou por futebol português, chinês, sul-coreano e búlgaro. Sua melhor temporada, inclusive, foi pelo CSKA Sofia, da Bulgária. Em 2019, disputou 23 jogos e marcou 13 gols pela equipe.

Agora, na temporada 2025/2026, também acumula bons números pelo Radomiak Radom. Ao todo, são 16 jogos, com cinco gols e duas assistências.

Carreira de Maurides após sair do Inter

2015: Atlético-GO — 6 jogos e 1 gol

— 6 jogos e 1 gol 2016: FC Arouca (Portugal) — 37 jogos e 6 gols

— 37 jogos e 6 gols 2016: Figueirense — 7 jogos

— 7 jogos 2016/17 e 2017/18: Belenenses (Portugal) — 49 jogos e 15 gols

— 49 jogos e 15 gols 2019: CSKA Sofia (Bulgária) — 25 jogos e 13 gols

— 25 jogos e 13 gols 2019: Changchun Yatai (China) — 13 jogos e 2 gols

— 13 jogos e 2 gols 2020: FC Anyang (Coreia do Sul) — 10 jogos e 3 gols

— 10 jogos e 3 gols 2021/22 e 2022/23: Radomiak Radom (Polônia) — 50 jogos e 10 gols

— 50 jogos e 10 gols 2022/23, 2023/24 e 2024/25: FC St. Pauli (Alemanha) — 17 jogos

— 17 jogos 2024/25: Debreceni (Hungria) — 16 jogos e 5 gols

— 16 jogos e 5 gols 2025/26: Radomiak Racom (Polônia) — 16 jogos e 5 gols

História da lesão

Maurides rompeu os ligamentos diante do América-MG, pela Copa do Brasil de 2013. Porthus Junior / Agencia RBS

Em 2013, Maurides ficou marcado por um "lance" bizarro. Jogador do Inter na época, fez o terceiro gol sobre o América-MG, no Centenário, pela Copa do Brasil, e comemorou com uma estrelinha e um salto mortal. Foi aí que rompeu os ligamentos do joelho direito e teve de ficar mais de um ano longe dos gramados.

À época, em entrevista à Rádio Gaúcha, contou que quase encerrou a carreira.

— Eu pensei em parar de jogar. Era muito difícil pra mim. Eu nunca fiquei tanto tempo parado. Graças a Deus eu tenho esposa e família maravilhosa. Muitos médicos falaram que eu não podia mais jogar. Eu provei que eu posso — contou naquele momento.