Por onde anda Lúcio, ex-zagueiro do Inter e da Seleção Brasileira

Lúcio defendeu as cores do Inter de 1998 a 2000. José Doval / Agencia RBS

Histórico pela Seleção Brasileira, o zagueiro Lúcio encerrou a carreira há seis anos. Em 2019, fez sua última temporada dentro das quatro linhas, defendendo o Brasiliense. Atualmente, atua como empresário.

Com uma carreira de destaque, começou a chamar a atenção após sua passagem pelo Inter. De 1998 a 2000, defendeu as cores do clube colorado, somando 61 jogos e cinco gols.

A partir de então, despertou o interesse de times do Exterior e, em 2001, transferiu-se para o Bayer Leverkusen, em que ficou por quatro temporadas. Depois, ainda defendeu o Bayern München por cinco anos, antes de acertar com a Inter de Milão.

Durante as quatro temporadas na Itália, também jogou pela Juventus no último ano. Ao todo, Lúcio construiu 13 anos de carreira internacional antes de retornar ao Brasil e passar por São Paulo e Palmeiras.

As duas últimas temporadas fora do país foram em 2015/16 e 2016/17, no indiano FC Goa. Já em fim de carreira, o zagueiro retornou ao Brasil em 2018, para jogar pelo Gama — nove jogos e um gol.

Por fim, no mesmo ano, transferiu-se para o Brasiliense, em que encerrou a carreira. Foram 31 jogos com dois gols. Em 2020, já com 41 anos, decidiu por pendurar as chuteiras.

— É um dia especial para mim. Hoje eu encerro minha carreira como atleta profissional de futebol. Com muito orgulho, muita gratidão a Deus, gratidão ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, à minha família, a todos que direta ou indiretamente me apoiaram durante esse tempo — disse, na época, em entrevista ao ge.globo.

Campeão da Copa do Mundo de 2002, Lúcio também disputou Olimpíadas, Copa das Confederações e Copa América pela Seleção Brasileira. Foram 11 anos nas listas principais da canarinho.

E agora?

Recentemente, Lúcio sofreu um acidente doméstico, em que teve queimaduras em 18% do corpo — cabeça, braços e pernas foram atingidos. Os hematomas foram causados por explosão de uma lareira ecológica. Foram 20 dias internado até que o ex-zagueiro recebesse alta e pudesse voltar para casa.

Atualmente, recuperado das queimaduras, Lúcio vive normalmente com a esposa Marília. Profissionalmente, atua como empresário.