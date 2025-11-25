"Poderíamos ter matado o jogo", desabafa Bruno Henrique sobre empate do Inter com o Santos

Inter foi melhor no primeiro tempo, mas não garantiu a vitória contra o adversário direto. Renan Mattos / Agencia RBS

As últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro não serão fáceis para o Inter. Mesmo após um primeiro tempo dominante, o time sofreu o empate contra o Santos em partida que terminou em 1 a 1. O resultado mantém o sinal de alerta no clube contra o rebaixamento.

Na zona mista após a partida, Bruno Henrique falou com a imprensa. O volante ressaltou que o time tem melhorado nos últimos jogos, mas entende que perdeu a chance de "matar" o duelo contra o Santos na primeira etapa, quando era superior ao adversário.

— A gente sai bastante chateado, principalmente pelo primeiro tempo que a equipe teve, o volume de jogo, as chances criadas. Talvez tenha sido um dos melhores jogos que a gente fez aqui, no primeiro tempo. A gente poderia ter matado o jogo ali — disse o jogador.

Bruno Henrique ainda falou sobre o desempenho abaixo do esperado no ataque, principalmente no que diz respeito a Borré. Apesar da assistência para o gol de Alan Patrick, o atacante foi vaiado pela torcida e chegou a seis jogos sem marcar.

— Eu acho que a gente está em um momento ruim. A gente está em um clube muito grande. A gente sabe do peso, às vezes, de você estar em um mau momento. As coisas fluem de uma maneira mais difícil. Então, eu acho que é o momento que a gente está. As coisas ficam mais complicadas — desabafou o volante.

Ele ainda garantiu que o elenco está unido em busca da permanência na Série A e que terá um confronto de "seis pontos" na próxima rodada. Na sexta-feira (28), às 19h30min, a equipe encara o Vasco, fora de casa.