Pilar do sistema defensivo, Vitão se aproxima de um adeus ao Inter

Vitão é considerado um dos pilares do sistema defensivo do Inter. Aos 24 anos e com contrato até dezembro de 2026, o zagueiro pode estar vivendo seus últimos momentos vestindo a camisa colorada.

Na atual temporada, seja com Roger Machado ou Ramón Díaz no comando, o defensor foi o único a não perder a titularidade no sistema defensivo.

No Brasileirão, por exemplo, Vitão atuou em 26 das 33 partidas disputadas pelo Inter até agora. Apenas por lesão ou suspensão o camisa 4 ficou de fora dos jogos. Ao contrário dos demais companheiros de setor, ele não sentou no banco de reservas por decisão técnica. Preservações pontuais ocorreram ainda na era Roger Machado.

Ao seu lado, Vitão já viu o time atuar com dois ou, como é o caso atual, três zagueiros. Na era Díaz, Mercado e Juninho foram os mais escalados ao lado do defensor. Aliás, sob o comando dos argentinos, ele atuou em nove dos 10 jogos da dupla de comandantes.

Mudança de esquema

O esquema com três zagueiros foi a mudança mais significativa na temporada, exigindo uma adaptação necessária e rápida. Em alguns momentos, houve clara instabilidade no setor. Na partida contra o Vitória, em Salvador, por exemplo, atuando centralizado, Vitão enfrentou dificuldades após uma antecipação de Clayton Sampaio, que abriu espaço na área para o cruzamento adversário, ao tentar bloquear a bola, Vitão quase marcou contra.

No empate por 2 a 2 com o Bahia, na última rodada do Brasileirão, o esquema inicial voltou a ter dois zagueiros. Atuando pelo lado esquerdo da defesa, Vitão precisou estar atento às subidas de Bernabei. Curiosamente, os gols do Bahia ocorreram justamente pelo setor onde ele estava.

Liderança do vestiário

Além da qualidade técnica, Vitão também é visto como uma das lideranças no vestiário colorado. No clube desde 2022, o zagueiro é considerado internamente como um atleta com grande potencial de venda.

— Vitão é um ativo nosso, um jogador extremamente importante. Eu o considero um dos melhores zagueiros do Brasil, ou até o melhor zagueiro do Brasil — disse o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, em uma entrevista à Rádio Gaúcha.

Apesar de ser o principal candidato a deixar o Beira-Rio no início do próximo ano, o zagueiro garante foco total no Inter nesta reta final de temporada (leia nota abaixo). Clubes do Brasil e do exterior devem enviar propostas até o fim do ano.

O contrato de Vitão com o Inter vai até dezembro de 2026. A tendência é de que uma negociação seja concretizada para o início do próximo ano. A partir da metade da próxima temporada, o zagueiro já poderia assinar um pré-contrato para deixar o Beira-Rio ao fim do vínculo. A ideia, no entanto, é garantir uma boa compensação ao clube gaúcho.

Leia nota divulgada pela assessoria de Vitão